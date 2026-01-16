Обстановката в Разградска област

Към 10:00 часа на 16.01.2026 г. в област Разград се наблюдават слаби валежи от дъжд и сняг. Температурите в региона варират между -2⁰ и +2⁰ С.

Пътищата са проходими при зимни условия, като на терен работят 10 машини за обработка против заледяване. Според прогнозите, през следващите 24 часа не се очакват обилни снеговалежи.

Ток и вода са налични във всички населени места на областта.

През уикенда времето ще остане зимно и студено с облачност, без очаквани силни снеговалежи. Очакват се по‑ниски температури в неделя, особено през нощта, което може да доведе до заледяване.

