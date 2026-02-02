Обстановката в Разградска област е зимна, но спокойна

Очакват се снеговалежи до обяд и температури до -9⁰. 21 снегопочистващи

машини обработват настилките на пътната мрежа по всички направления в

областта. По пътя Разград – Попово има закъсал тежкотоварен камион.

Работи се по отстраняването му. Пътищата се проходими при зимни условия.

Ток и вода има във всички населени места на областта. Отново апелираме

шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат

със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови

маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника, съобщават от областния пресцентър.

