Обстановката в Разградска област е зимна, но спокойна

Очакват се снеговалежи до обяд и температури до -9⁰. 21 снегопочистващи
машини обработват настилките на пътната мрежа по всички направления в
областта. По пътя Разград – Попово има закъсал тежкотоварен камион.
Работи се по отстраняването му. Пътищата се проходими при зимни условия.
Ток и вода има във всички населени места на областта. Отново апелираме
шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат
със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови
маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника, съобщават от областния пресцентър.
Views: 15