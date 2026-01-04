Обраха пациент в болницата в Исперих

Сигнал за кражба е подаден около 8.30 часа на 3 януари в РУ-Исперих.

67-годишен мъж, хоспитализиран на 29 декември в Хирургично

отделение на местната болница, съобщил, че от джоба на палтото му

изчезнали 100 лв и дебитната му карта. Кражбата е извършена между

13 часа на 1 януари и 8 часа на 3 януари, докато палтото било оставено

на закачалка в болничната стая. Нанесените щети са в процес на

изясняване. По случая се води проверка за извършено престъпление по

чл.194, ал.1 от НК.

Източник ОДМВР-Разград:

Views: 106