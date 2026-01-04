Обраха пациент в болницата в Исперих

Сигнал за кражба е подаден около 8.30 часа на 3 януари в РУ-Исперих.
67-годишен мъж, хоспитализиран на 29 декември в Хирургично
отделение на местната болница, съобщил, че от джоба на палтото му
изчезнали 100 лв и дебитната му карта. Кражбата е извършена между
13 часа на 1 януари и 8 часа на 3 януари, докато палтото било оставено
на закачалка в болничната стая. Нанесените щети са в процес на
изясняване. По случая се води проверка за извършено престъпление по
чл.194, ал.1 от НК.
