Образувано е досъдебно производство във връзка с пътно-транспортното произшествие към жп гара Разград на 25.02.2026г.

Досъдебно производство по чл.343, ал.1, Б във връзка с чл.342, ал.1 от НК е образувано за пътно-транспортното произшествие към жп гара Разград. Сигналът за случилото се е постъпил в 07.50 часа на 25 февруари. 65-годишен водач на „Фолксваген Пасат“ предприема маневра „завиване в обратна посока“, при което е блъснат в лявата странична част от движещо се след него „БМВ“, шофирано от 41-годишен мъж от Разград. При удара пострадал водачът на „Пасат“-а, който е настанен в Хирургично отделение на МБАЛ-Разград с комоцио и контузни рани по главата и тялото. Настъпили са материални щети по двата автомобила. Пробата за употреба на алкохол на шофьора на БМВ-то е отрицателна. На настанения в болница водач е взета кръв за химичен анализ.

