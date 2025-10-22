Образователната програма „От Египет… до Скандинавия“ се завръща           

След изключително успешното първо издание на образователната програма „От Египет… до Скандинавия“, Регионалният исторически музей отново кани любознателните деца от всички разградски училища на незабравимо пътешествие през времето и пространството. „За втори път ще отворим вратата към древността, през която нашите малки пътешественици ще се запознаят с бита, културата, боговете и вярванията на древните цивилизации – от мистичните пирамиди в Египет и легендарните митове на Древна Гърция през мощта на легионите в Римската империя до скандинавските викинги и техните кораби в далечния Север“, разказа авторът на мащабната инициатива Христо Христов. Чрез изключително любопитни образователни беседи, интерактивни занимания и антични настолни игри, играни в далечното минало, всеки участник ще съпреживее историята на хората, обитавали тези земи, по един различен и незабравим начин. Образователната програма „От Египет… до Скандинавия“ тази година е триседмична: от 3 до 21 ноември. Ще се води в Етнографския музей, съобразена е с учебното съдържание в пети и шести клас, но при желание ще се приемат и групи от други класове. За участие е нужна предварителна заявка на телефон: 0893 77 51 24 – Христо Христов, музеен педагог.

