Обновяват пространството около автобусните спирки край Стражец

Кметство Стражец община Разград и лично кмета на селото Нуридин Мехмед започнаха да обновяват пространствата около построените през далечната 1970 година автобусни спирки по пътя Разгра -Кубрат.

На мястото на износения бетон пред спирките и пътеките към тях се полага нов, устойчив бетон, за удобство на десетките жители на селото, ползващи автобусен транспорт до областния град. Инициативате е повече от добра, още повече, че идва зима и износеният бетон може да изненада неприятно пасажерите, още при първия паднал сняг в Лудогорието.

Шенол АХМЕДОВ

Views: 0