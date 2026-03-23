Облаци и дъжд

Днес, главно след обяд, дъжд ще превалява на много места и в централните части на Северна България, югозападните райони, както и Лудогорието, а в планините – слаб сняг. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, за Лудогорието – около 3°, максималните – между 8° и 13°, за Лудогорието – около 5°.

По Черноморието ще бъде облачно. С прекъсване ще превалява дъжд. Ще духа умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат 8°-9°. Температурата на морската вода е 7°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 25 мин. и залязва в 18 ч. и 42 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 17 мин.

