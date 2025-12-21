Област Разград отличи най-добрите спортисти за 2025 година

За 24-та поредна година Областна администрация Разград организира тържествената
церемония „Спортист на годината“, на която бяха отличени най-изявените спортисти,
треньори, отбори и образователни институции от региона. Събитието се утвърди като
традиционен форум за признание към хората, които със своя труд, постоянство и
отдаденост развиват и утвърждават спорта в Лудогорието.
Домакини на церемонията бяха заместник областните управители на област Разград
Назиф Зюлкяр и Михаил Тодоров, които връчиха отличията, с помощта на директорите
на дирекции в Областна администрация Орхан Бедиханов и Светлин Симеонов.
В класацията на спортната десетка за област Разград през 2025 година бяха включени
състезатели от различни спортове, показали високо спортно майсторство и постоянство
през годината: Асен Ангелов – борба, Дарио Тодоров – хандбал, Сейфедин Иванов –
борба, Гроздан Петков – борба, Павел Николов – колоездене, Георги Георгиев –
колоездене, Десислава Иванова – борба, Ивайло Чочев – футбол, Мирослав Минчев –
колоездене.
Призът „Спортист на годината на област Разград за 2025г.“ бе присъден на
състезателката по борба Фатме Шабан.
Бяха връчени и три други индивидуални и отборни отличия: за най-перспективен млад
състезател приза получи Ениз Алиосман, който се състезава в спорта карате киокушин;
най-добър треньор за изминалата година приз получи треньорът по борба Дениз
Музаффер Хамид. Най-добър отбор за област Разград и тази година е ПФК „Лудогорец
1945“, чийто представител пиарът на отбора Владислав Трифонов обеща така да се
представят през 2026 година, че да получат същия плакет.
По традиция бяха връчени и специални отличия за принос към развитието на спорта и
вдъхновяващ личен пример – за заслужилия треньор по борба Али Салиев, за
изключителния му принос в развитието на спорта борба в област Разград по случай 80-
годишната му; състезателя по свободна борба за ветерани Ремзи Осман – за висок
състезателен дух и спортно дълголетие, демонстрирани със завоювана десета световна
титла на Световното първенство по борба за ветерани в Унгария; и за младата
талантлива спортистка Рея Стоилова – за многостранно спортно развитие и
вдъхновяващ пример сред младите.
В рамките на церемонията бяха наградени и най-активно включилите се учебни
заведения и детски градини от област Разград в инициативата „Европейски ден на
спорта в училище“, като признание за усилията им да насърчават физическата
активност сред децата и учениците.
Отличени бяха Национална професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“,
Професионална гимназия по транспорт и строителство „Христо Смирненски“, Основно
училище „Отец Паисий“, Детска градина №7 „Васил Левски“ и Детска градина
„Детелина“ – от Разград; Основно училище „Христо Ботев“ и Основно училище „Васил
Априлов“ – от Исперих. От град Кубрат бяха наградени с плакети Средно училище
„Христо Ботев“, от Лозница – Начално училище „Васил Левски“ и от град Завет –
Детска градина „Слънчо“.
Плакети получиха и образователни институции от няколко населени места от областта:
Основно училище „Елин Пелин“ – с. Стражец, Детска градина „Дора Габе“ – с.
Ясеновец, Детска градина „Червената шапчица“ – с. Брестовене, Детска градина
„Пролет“ – с. Езерче, Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ – с. Езерче,
Основно училище „Д-р Петър Берон“ – с. Осенец, Основно училище „Свети Климент“ с. Юпер.
