Област Разград отличи най-добрите спортисти за 2025 година

За 24-та поредна година Областна администрация Разград организира тържествената

церемония „Спортист на годината“, на която бяха отличени най-изявените спортисти,

треньори, отбори и образователни институции от региона. Събитието се утвърди като

традиционен форум за признание към хората, които със своя труд, постоянство и

отдаденост развиват и утвърждават спорта в Лудогорието.

Домакини на церемонията бяха заместник областните управители на област Разград

Назиф Зюлкяр и Михаил Тодоров, които връчиха отличията, с помощта на директорите

на дирекции в Областна администрация Орхан Бедиханов и Светлин Симеонов.

В класацията на спортната десетка за област Разград през 2025 година бяха включени

състезатели от различни спортове, показали високо спортно майсторство и постоянство

през годината: Асен Ангелов – борба, Дарио Тодоров – хандбал, Сейфедин Иванов –

борба, Гроздан Петков – борба, Павел Николов – колоездене, Георги Георгиев –

колоездене, Десислава Иванова – борба, Ивайло Чочев – футбол, Мирослав Минчев –

колоездене.

Призът „Спортист на годината на област Разград за 2025г.“ бе присъден на

състезателката по борба Фатме Шабан.

Бяха връчени и три други индивидуални и отборни отличия: за най-перспективен млад

състезател приза получи Ениз Алиосман, който се състезава в спорта карате киокушин;

най-добър треньор за изминалата година приз получи треньорът по борба Дениз

Музаффер Хамид. Най-добър отбор за област Разград и тази година е ПФК „Лудогорец

1945“, чийто представител пиарът на отбора Владислав Трифонов обеща така да се

представят през 2026 година, че да получат същия плакет.

По традиция бяха връчени и специални отличия за принос към развитието на спорта и

вдъхновяващ личен пример – за заслужилия треньор по борба Али Салиев, за

изключителния му принос в развитието на спорта борба в област Разград по случай 80-

годишната му; състезателя по свободна борба за ветерани Ремзи Осман – за висок

състезателен дух и спортно дълголетие, демонстрирани със завоювана десета световна

титла на Световното първенство по борба за ветерани в Унгария; и за младата

талантлива спортистка Рея Стоилова – за многостранно спортно развитие и

вдъхновяващ пример сред младите.

В рамките на церемонията бяха наградени и най-активно включилите се учебни

заведения и детски градини от област Разград в инициативата „Европейски ден на

спорта в училище“, като признание за усилията им да насърчават физическата

активност сред децата и учениците.

Отличени бяха Национална професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“,

Професионална гимназия по транспорт и строителство „Христо Смирненски“, Основно

училище „Отец Паисий“, Детска градина №7 „Васил Левски“ и Детска градина

„Детелина“ – от Разград; Основно училище „Христо Ботев“ и Основно училище „Васил

Априлов“ – от Исперих. От град Кубрат бяха наградени с плакети Средно училище

„Христо Ботев“, от Лозница – Начално училище „Васил Левски“ и от град Завет –

Детска градина „Слънчо“.

Плакети получиха и образователни институции от няколко населени места от областта:

Основно училище „Елин Пелин“ – с. Стражец, Детска градина „Дора Габе“ – с.

Ясеновец, Детска градина „Червената шапчица“ – с. Брестовене, Детска градина

„Пролет“ – с. Езерче, Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ – с. Езерче,

Основно училище „Д-р Петър Берон“ – с. Осенец, Основно училище „Свети Климент“ с. Юпер.

