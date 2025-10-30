Област Разград е готова за зимния сезон

Днес се проведе Областен съвет за намаляване на риска от бедствия, съобщиха от пресслужбата на администрацията.

Докладвана беше на готовността на институциите, общините и фирмите за работа при усложнена зимна обстановка през сезон 2025–2026 г. Заседанието води зам.-областният управител Назиф Зюлкяр. Присъстваха представители на общините и всички държавни институции и търговски дружества, членове на съвета за намаляване на риска от бедствия.

Със заповед на областния управител кметовете на общините и териториалните структури на изпълнителната власт са задължени да предприемат превантивни мерки за подготовка за зимния сезон. Всички седем общини в област Разград имат сключени договори с изпълнители за зимно поддържане на общинската пътна мрежа. В шест от тях договорите съдържат клаузи за извличане на закъсали автомобили.

Републиканската пътна мрежа в областта се поддържа от консорциум „ТРП Лудогорие 2019“, който разполага с необходимата техника – 64 машини и осигурени инертни и химически материали за обработка на пътните настилки. При усложнени условия ще бъдат включвани и допълнителни снегоринни машини, трактори, автогрейдери и булдозери.

Проверка е установила наличие на 60% от изискуемите материали за борба със заледяването, като ще се извършват периодични доставки и ще се поддържа оперативен резерв. На уязвими участъци ще бъдат поставени временни снегозащитни съоръжения.

Регионалното управление на образованието, лечебните заведения, ОДМВР, РЗИ и ЦСМП Разград имат готовност за координация при необходимост от лечение на лица на хемодиализа и родилки в усложнена зимна обстановка.

Затрудненията през предходния зимен сезон са главно свързани с прекъсване на електричеството. Най уязвими са въздушните електропроводи пряко изложени на атмосферни влияния по тях, като скъсване на проводници, счупване на стълбове. Кабелните електропроводи са застрашени от паднали клони и дървета.

При силни бури и снегонавявания, недобре почистените сервитутни зони в горските територии, паднали клони и дървета затрудняват движението по републиканската и общинска пътни мрежи.

Предприетите действия на Областна администрация Разград в тази връзка са свързани с организирането на срещи между „Електроразпределение Север“ АД – РОЦ Русе/Разград, държавните и общински горски стопанства и ОПУ, за предприемане на конкретни мерки за поддържане на сервитутните зони и предотвратяване на аварии по електропреносната мрежа.

Въз основа на извършените проверки и предприетите действия, Област Разград има пълна готовност за работа при усложнена зимна обстановка през сезон 2025–2026 г.

