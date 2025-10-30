Областният управител Владимир Димитров присъства на традиционното изложение на ловни трофеи от благороден елен

Областният управител на Разград Владимир Димитров присъства на традиционното годишно изложение на ловни трофеи от благороден елен, добити през сезон 2025 година.

Тобе организирано от Северноцентрално държавно предприятие – Габрово и Териториално поделение ДЛС „Воден – Ири Хисар“. Изложението, което се организира за единадесета поредна година, представя ловни трофеи от благороден елен, а тази година – и от лопатар.

Официални гости бяха инж. Стоян Тошев – зам.-министър на земеделието и храните, Асен Марков – изпълнителен директор на Агенцията по горите, инж. Иван Недков – директор на Северноцентралното държавно предприятие, както и кметове на общини и директори на всички държавни предприятия в страната.

За първи път в изложението участват трофеи от всички шест държавни горски предприятия в България, което придава на форума национален мащаб.

Изложението беше открито от директора на ДЛС „Воден – Ири Хисар“ инж. Кирил Колев, който подчерта, че представените трофеи са резултат от труда и всеотдайността на всички специалисти и служители, работещи ежедневно в териториалните дирекции и ловностопанските райони.

