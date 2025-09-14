Областният управител Владимир Димитров смени ГЕРБ с ДПС-Ново начало

Областният управител на Разград Владимир Димитров е сменил ГЕРБ с ДПС-Ново начало, видно от публикацията на ДПС-Ново начало – Разград във Фейсбук.

В петък Димитров е присъствал на сбирка на общинската организация на партията на Делян Пеевски, показва нагледно и снимка в публикацията.

Припомняме, че Владимир Димитров бе координатор на ГЕРБ за региона няколко години, но през юли бе отстранен от поста. По непотвърдена още официално информация, още тогава е бил и изключен от партията.

А ето и съобщението на ДПС-Ново начало за срещата, която „Събра на едно място местни ръководители, кметове на населени места и общински съветници, за да бъдат обсъдени най-важните актуални въпроси пред общината и да бъде изготвен график с инициативи за следващите месеци“, и на която е присъствал и Хамид Хамид – народен представител и заместник-председател на парламентарната група на ДПС-Ново начало.

