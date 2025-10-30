Областният управител бе на приема на Генералния консул на Турция в Бургас Толга Оркун по повод 102 години от създаването на Републиката

На официален прием, организиран по повод 102-та годишнина от създаването на Република Турция, областният управител на Разград Владимир Димитров връчи поздравителен адрес на Генералния консул на Република Турция в Бургас Толга Оркун.

Събитието се проведе в „Милениум Евент Център“ – Варна и събра представители на дипломатически мисии, държавната и местната власт, бизнеса и културни институции. Владимир Димитров бе придружен от зам.-областния управител Назиф Зюлкяр.

В поздравителния адрес, връчен на Толга Оркун, се казва:

„Приемете моите най-сърдечни поздрави по случай 102-та годишнина от създаването на Република Турция – знаменателна дата, която отбелязва началото на модерната турска държавност, основана върху принципите на независимост, демокрация и напредък, заложени от Мустафа Кемал Ататюрк.“

По време на събитието Владимир Димитров изрази уважението си към дългогодишните приятелски отношения между България и Турция и подчерта значението на добросъседството и взаимната подкрепа за развитието на регионите от двете страни на границата.

Генералният консул Толга Оркун благодари и сподели, че високо цени добрите отношения между институциите и хората от двете страни. По време на официалният прием те имаха възможност да обменят идеи за бъдещо сътрудничество.

