Областният информационен център издаде пета брошура за европроектите в Лудогорието

Екипът на Областния информационен център в Разград подготви и издаде пета печатна брошура с информация за 70 местни проекта, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове и Европейските фондове при споделено управление в България. Това съобщиха от центъра.

Данните включват резултати от завършени и изпълняващи се проекти с подкрепа от оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност”, „Региони в растеж”, „Околна среда”, „Добро управление” и Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., и от програмите „Конкурентоспособност и иновации в предприятията”, „Развитие на човешките ресурси”, „Развитие на регионите” (ПРР), „Образование” и „Техническа помощза периода 2021-2027 г., „Еразъм+“ на ЕС и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Новият сборник е предназначен основно за жителите на областта. Книжката ще се предоставя на участниците в публичните събития на ОИЦ и на посетилите неговия офис на бул. „България” №34 в Разград.

Електронната версия на изданието е достъпна в секцията на ОИЦ – Разград в Единния портал на еврофондовете в България.

Екипът на ОИЦ – Разград продължава да консултира безвъзмездно настоящите и бъдещите получатели на европейски средства.

От началото на програмния период 2021 – 2027 в област Разград с евросредства са финансирани 208 проекта с обща стойност на инвестициите над 113 млн. лв.

/e-Razgrad/

Views: 0