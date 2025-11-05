Областният информационен център завърши есенната си обиколка в Лудогорието

Екипът на Областния информационен център – Разград приключи информационните срещи – изнесени приемни във всичките общински центрове на Лудогорието. Темата на събитията бе „Актуални и предстоящи възможности по европрограмите”.

Участваха 110 представители на местните и регионални власти, социални институции, фирми, читалища, училища, неправителствения сектор, земеделски стопани и производители, безработни и граждани.

Експертите от Центъра представиха близо 30 активни и предстоящи процедури по европрограмите 2021-2027 г. и национални програми.

Обсъдиха се възможности за подкрепа на бизнеса, на проектите в сферите на образованието и културата, мерките за работодатели, работещи и безработни граждани чрез процедурите с бенефициент Агенцията за заетостта, както и възможностите за земеделски и неземеделски дейности.

Всички присъстващи получиха резюмета на хартиен носител и в електронен вариант на процедури по програмите: „Конкурентоспособност и иновации в предприятията”, „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация”, „Образование”, „Развитие на човешките ресурси”, „Еразъм +” и др. програми на ЕС.

Посетителите се сдобиха и с най- новия сборник на ОИЦ – Европроекти в Лудогорието, както и с брошурата „Програмите 2021-2027”.

/e-Razgrad/

