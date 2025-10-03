Областна администрация: При нормални валежи реките и коритата могат да поемат количествата вода, а язовирите имат достатъчен обем

Заради усложнената обстановка експерти от областната администрация, пожарната и басейновата дирекция обходиха в късния следобед критичните участъци – реки, речни корита и отводнителни дерета.

Проверка установи, че при нормални валежи реките и коритата могат да поемат количествата вода, а язовирите имат достатъчен обем. Не се очаква преливане на язовирните стени.

Областната администрация Разград призовава гражданите да се движат с повишено внимание и да следят официалните канали за актуална информация.

До привечер без електрозахранване са били десет населени места в общините Лозница и Самуил, но по-късно е било възстановено в по-голяма част от тях. До късно вечерта без ток остават селата Богомилци, Желязковец и Мортагоново.

