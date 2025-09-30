Областната администрация се подготвя за очаквани интензивни валежи

Във връзка с получените указания и предстоящите неблагоприятни метеорологични условия, които могат да доведат до повишен приток на водни маси в язовирите и речните корита, Областна администрация – Разград предприе незабавни превантивни действия.

Областният управител Владимир Димитров изпрати писма до собствениците на язовирни стени и съоръжения с указания за повишено наблюдение на водоемите и предприемане на необходимите мерки съгласно Закона за водите. Дадени са указания за постоянно наблюдение на речните корита в урбанизираните територии, като специално внимание е насочено към общините с рискови участъци.

Особен акцент е поставен върху Община Самуил, където трябва да се осъществява засилено наблюдение на потенциално опасните речни корита в населените места: Пчелина, Здравец, Богомилци, Хума и Желязковец.

Създадена е организация за своевременно подаване на достоверна информация от страна на общините към Областния съвет за сигурност. Това включва и възможност за навременно предупреждение на населението чрез системата BG-ALERT.

Областният управител призовава гражданите да следят официалната информация от институциите и да се отзовават своевременно на съобщенията и предупрежденията, разпространявани чрез BG-ALERT.

