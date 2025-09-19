Областната администрация призовава жителите на Лудогорието да се  включат в Световния ден на почистването – 20 септември

Областната администрация в Разград кани жителите на Лудогорието да се включат активно в 14-то поредно издание на националната доброволческа кампания „Да изчистим България заедно“, организирана от bTV Медиа Груп и посветена на 20 септември, обявен официално от ООН за Световен ден на почистването.

Нека отделим няколка часа и участваме в най-голямата екологична инициатива в България, за да направим местата, в които живеем – по-чисти, по-зелени и по-привлекателни – за доброто на природата и бъдещето на региона, призавават от администрацията.

За удобство на желаещите да се включат в кампанията, всяка община ще осигури чували и ръкавици.

Служители от областната администрация и тази година ще се включат, отново чистят местността за отдих Пчелина – в района около втория язовир.

/e-Razgrad/

