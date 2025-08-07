Нов успех на разградчанин на Европейската младежка купа в Словения

От 28 юли до 2 август в Словения се проведе финален кръг на Европейската младежка купа по стрелба с лък.

Участваха 495 състезатели от 37 страни, като българския национален отбор се включи с 8 души, сред тях и Ангел Николов от СК „Антибиотик“ – Разград.

Състезанието бе изключително важно за всички поради факта, че предстои младежко световното първенство по стрелба с лък в Канада след две седмици. Купата бе една от последните проверки преди големия форум на 17.08.2025 г.

На квалификациите Ангел не тръгна убедително и зае 50-то място, което не му даваше добра позиция в схемата за финалните кръгове. На 1/48 финал, където се включиха 68 кадети Ангел преодоля съперника си от Азербайджан, на 1/24 финал преодоля и грузинския си съперник и се класира единствен от българите за 1/16 финал. Въпреки че водеше до последно на съперника си, една слаба серия не му позволи да продължи и се класира 17-и. Предвид малкия му международен опит това му класиране може да се отчете като положително, а предстоящото държавно първенство на 8 август за него ще е последна проверка преди участието му в Канада.

Красимир ДЯКОВ

