Ново лице в Общинския съвет

С полагане на клетва на нов съветник започна заседанието на Общински съветв Разград. Марияна Вълчева влиза на мястото на Михаил Тодоров, който от един месец е зам.-областен управител.

Още 16 докладни записки приеха общинските съветници на днешната си сесия. Първите две бяха свързани с присъединяването на България към еврозоната. Те са за изменение на общо 13 общински наредби. Измененията касаят всички такси, наемни цени, глоби и имуществени санкции, които, считано от датата на въвеждане на еврото в България, се превалутират от левове в евро по реда и при условията на Закона за въвеждане на еврото в България.

Съветниците приеха и Програма за намаляване на риска от бедствия на Община Разград за периода 2026-2030 г. Публикувана е за обществено обсъждане на интернет страницата на Община Разград.

С решение на Общинския съвет бяха утвърдени за 11-а поредна година Мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби на Община Разград. За 2025 г. сумата подпомагене на талантливи деца е увеличена от 35 000 на 40 000 лв. Мерките ще бъдат публикувани на сайта на Община Разград и съобразно изискванията ще може да се подават заявления за предоставянето на финансовата помощ.

Съветниците актуализираха и Списъка на средищните училища в община Разград за учебната 2025/2026 г. Общинският съветник Божидар Божков попита дали Община Разград има намерение да възстанови закритото училище в Гецово заради заселването на млади хора в селото. Кметът Добрин Добрев изрази скептицизъм, че младите жители на Гецово ще запишат децата си на училище там, след като в момента ги возят до училищата в Разград, където и самите те работят. Кметът увери, че в тази посока – за задържане на децата в детската градина – са предприети действия за подобряване на базата и модернизация на детското заведение в селото.

/e-Razgrad/

