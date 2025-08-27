Нови тракторни косачки за „Паркстрой“

Две тракторни косачки купи Община Разград за нуждите на „Паркстрой“, а финансирането е от собствени бюджетни средства с икономии от изпълнение на капиталови разходи, съобщиха от местната администрация.

Тракторните косачки ще се използват за косене на високи треви и екстензивно поддържане на по-големи участъци като: парк, местността Пчелина, междублокови пространства. Работната ширина на косачките е 92 см, развиват скорост от 15 км/ч. Не е необходима специална квалификация за управлението им.

Едната от машините бе тествана днес на околовръстното шосе към жк „Орел“. Освен с високи треви косачката се справи и с по-ниска храстовидна растителност.

Машините ще влязат в употреба още през следващите дни. През тази година работниците в общинската фирма са косили между 3 и 4 пъти в по-голямата част от зелените площи в областния град.

/e-Razgrad

