Нови пейки в Ушинци от премахнатите изсъхнали дървета в Разград

Нови пейки в новоизграждащия се парк за отдих в Ушинци поставиха през тази седмица работници от „Паркстрой“.

Те са изработени с материал от премахнатите изсъхнали дървета в Разград.

От общинската администрация припомнят, че бяха изсечени, защото изсъхнаха, заразени от масово заболяване сред иглолистните дървета из цяла Европа. Подобна паркова мебел бе поставена първо на ул. „Кресна“ в Разград по желание на живеещите там при посещение на кмета Добрин Добрев при тях. Пейки от премахнатите дървета има и градския парк, ще се появят и на други места в града.

/e-Razgrad/

Views: 0