Нови ограничители на скоростта в Кубрат

След старта на изграждането на четири съоръжения за ограничаване на скоростта на ул. „Витоша“ в Кубрат, подобни мерки вече се предприемат и на други ключови места в града, съобщиха от пресслужбата на местната администрация.

Ограничители на скоростта в момента се монтират на улиците „Цар Освободител“, „Хан Крум“, „Страцин“ и „Стара планина“, където трафикът е по-интензивен и преминаването на пешеходци е по-често.

Инициативата е част от последователните усилия на Община Кубрат за повишаване безопасността на движение.

„Очаква се съоръженията да допринесат за намаляване на пътнотранспортните произшествия и да осигурят по-голямо спокойствие и сигурност за жителите и гостите на града“, заяви кметът Алкин Неби.

Той изказа специални благодарности към институциите, гражданите, както и към ръководството и служителите на Агенция „Пътна инфраструктура“ – Разград за съдействието и съвместната работа в името на обществената безопасност.

/e-Razgrad/

Views: 0