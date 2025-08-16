Нови люлки и пързалки за детските площадки

Започна подмяна на амортизирани детски съоръжения за игра от детски площадки, съобщиха от пресслужбата на местната администрация.

Люлките, пързалките и катерушките са за деца до 3-годишна възраст, част от съоръженията се поставят в пясъчници, а други – върху ударопоглъщащи настилки.

Предвижда се и подмяна на ударопоглъщащи настилки на две площадки – на ул. „Шести септември“ и в градинката срещу Държавния архив.

Първото ново влакче бе поставено на детската площадка на ул. „Св. Климент“44, там ще има още две нови комбинирани съоръжения. По едно комбинирано съоръжение бяха поставени в жк „Лудогорие“, където ще има още две и в ДГ „Детелина“, където ще има още едно, както и две люлки.

Обновяването на детските площадки включва и поставяне на катерушки ул. „Костур“.

Дейностите са част от постепенното обновяване на детските площадки в Разград, което се извършва от няколко години – през лятото на 2024 г. бяха подменени съоръжения на 9 детски площадки.

/e-Razgrad/

