Нови кътове за отдих в пет села от община Разград

Зам.-кметът Хабибе Расим извърши оглед на резултатите от изпълнение на пет проекта, реализирани в села от Община Разград и финансирани от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, съобщиха от местната администрация.

В централната част на Пороище, където има съществуващи съоръжения за игра, са оформени бетонни пътеки, поставена е противоударна настилка, пейки, кошчета, маса за беседка, боядисани са игровите съоръжения и са засадени рози и фиданки. Кметът Панайот Узунов сподели намерението си за изграждане и на осветление на оформения кът за отдих.

В Мортагоново са монтирани фитнес уреди и комбинирано детско съоръжение, има и пейки, както и кошове за отпадъци. Край комбинираната детска и спортна площадка са засадени и фиданки.

В Радинград новите съоръжения са в централната част на селото. Уредите за фитнес са монтирани върху противоударна настилка, край тях има и пейка с облегалка, както и маса с пейки.

В Побит камък към съществуващи детски съоръжения са монтирани нови люлка, клатушка и комбинирано детско съоръжение. Поставени са и пейки, както и маси с очертания за игра на шах, а също и кошчета за отпадъци. Засадени са и фиданки и храстиа.

В Раковски е изграден кът за отдих и игри. Част от детските съоръжения са поставени върху ударопоглъщаща настилка, има люлка, пързалка, въртележка. За родителите на малките деца има беседка и пейки.В района са поставени и кошчета, а предстои при подходящо метеорологично време да се засадят цветя и храстовидна растителност.

Заместник-кметът Хабибе Расим поздрави кметове на населени места за проявената инициатива, увери ги, че подобряване на инфраструктурата на селата и на условията за живот в по-малките населени места продължава да е сред основните приоритети на ръководството на Община Разград.

/e-Razgrad/

