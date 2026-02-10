Нови данни за случая „Петрохан“ изнесе Софийската апелативна прокуратура

Допълнителна информация за хода на разследването по две досъдебни производства за смъртта на общо 6 лица в районите на хижа „Петрохан“ и под връх Околчица предостави днес Софийска апелативна прокуратура.

По данни от аутопсиите на трите простреляни тела, открити във високопроходим кемпер на 08.02.2026 г., както и от разположението им вътре в превозното средство, се установява, че вероятно се касае за извършени последователно две убийства и едно самоубийство.

Открити са три гилзи и три проектила, като данните сочат, че изстрелите са произведени с револвер „Колт“. В кемпера е намерен и един пистолет „Глок“.

По данни на ГД „Национална полиция“-МВР оръжията са законно притежавани от Ивайло Калушев.

По това досъдебно производство са назначени множество експертизи, в т.ч. на открити в кемпера четири мобилни телефона и лаптоп.

И в момента огледите на местопрестъплението в района на хижата край Петрохан продължават.

Източник : интернет

Views: 49