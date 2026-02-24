Новият управител на област Разград встъпи в длъжност

С Решение № 200 на Министерския съвет на Република България от 2026 г., прието с Протокол № 9 от заседание на Министерския съвет, проведено на 23 февруари 2026 г., за областен управител на област Разград е назначен Огнян Обрешков.

Днес, 24 февруари, новоназначеният областен управител се представи пред служителите на Областна администрация – Разград и двамата заместник областни управители. В рамките на срещата той получи символичния ключ на област Разград и печата на Областна администрация от заместник областния управител Назиф Зюлкяр.

В първото си изказване като областен управител Огнян Обрешков подчерта своя професионален и управленски опит и очерта основните си приоритети:

„Имам производствен и ръководен опит в различни промишлени предприятия и съм бил директор на Областно пътно управление. Моето назначаване има една основна идея – нормално провеждане на честни, прозрачни и нормални избори. Всички, които са работили честно и професионално за обществото в частност за нашите съграждани, ще получат шанс за развитие. Моята визия за една администрация е тя да бъде открита и да комуникира прозрачно с всеки човек, който идва с проблем, за да можем да помагаме, а не да пречим. Моята врата ще бъде отворена за всички вас. Смятам, че проблемите се комуникират, за да се решават. За мен това е нещо ново, но съм мотивиран да работя в интерес на област Разград.“

От своя страна Назиф Зюлкяр пожела успех на новия областен управител и изрази очакване под негово ръководство да бъде надградено постигнатото от администрацията досега.

