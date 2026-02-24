Нова интерактивна игра превръща преговора по история в забавление

Интерактивна игра за преговор по история и цивилизации превръща затвърждаването на знанията в динамично състезателно преживяване „ИсториУм“ започва от идеята на д-р Николай Данев – редактор по история в „Клет България“ и преподавател в Пловдивския университет, и е разработена съвместно с екипа на издателството. Вече достъпна в образователната платформа iZZI, тя дава на учителите и учениците по-интересен и ангажиращ начин за обобщение и проверка на знанията.

„Препоръчвам дидактическата игра „ИсториУм“, защото вярвам, че историята се запомня и осмисля най-добре, когато се преживява. Освен да научават факти, учениците имат нужда да поставят своите знания в по-широк исторически контекст, да анализират информация и да виждат връзките между събитията и процесите. Чрез игровия подход те преговарят всички теми от учебната програма по забавен начин, а състезателният елемент повишава концентрацията и интереса към предмета“ – споделя д-р Николай Данев, автор на идеята за играта и редактор по история в издателство „Клет България“.

В хода на играта учениците се разделят на четири отбора и с помощта на електронен зар преминават през 30 игрови полета. Всяко от тях поставя въпрос или задача от учебното съдържание. Верните отговори носят монети, а целта е събирането на десет, но развоят на играта винаги остава непредвидим. При стъпване върху специалните полета „Събитие“ пред играчите се разгръщат средновековни приключения като кръстоносни походи, династични бракове, срещи с разбойници и други ситуации, които могат да обърнат резултата в последния момент. Така учебното съдържание от 6. клас оживява в игрова среда, която насърчава активното участие, по-трайното усвояване на знания и формирането на умения, свързани с учебния предмет.

„Учителите търсят формати, които ангажират учениците и им помагат да преговарят по начин, който ги активира, а не ги уморява. Игровият подход все по-осезаемо навлиза в класната стая, защото съчетава концентрация, участие и съревнование. Нашата задача е да създаваме ресурси, които улесняват работата на преподавателя и правят учебния процес по-структуриран и по-ефективен“ – сподели Владимир Колев, управител на издателство „Клет България.

Новият ресурс вече е достъпен в електронната образователна платформа iZZI и може да бъде използван безплатно.. До края на текущата учебна година достъпът е свободен за всички регистрирани потребители в платформата. Регистрацията се осъществява чрез системата ID Klett на https://id.klett.bg/register, а „ИсториУм“ можете да намерите тук.

