Новата учебна година започна за над 5000 ученици в училищата в община Разград

С тържества в училищните дворове започна новата учебна 2025/26 г. в община Разград, съобщиха от местната администрация.

В първия учебен ден училищният праг прекрачиха 5637 ученици от 19 училища, по-рано започна учебната година само за възпитаниците на Спортното училище.

Кметът на Разград Добрин Добрев изпрати поздравителни адреси до всяко от училищата, те бяха връчени на училищните директори от представители на Община Разград, които бяха на тържествата. Добрин Добрев бе гост на началото на учебната година в ОУ „Н.Й.Вапцаров“, председателят на Общинския съвет Галина Георгиева бе в ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, зам.-кметъовете Полина Иванова, Хабибе Расим и Зорница Евгениева – съответно в ОУ “Васил Левски“, ППМГ “Акад. Н.Обрешков“ и НПТГ „Шандор Петьофи“, а секретарят на Общината Нели Добрева – в СУ „Христо Ботев“. На тържествата в останалите учебни заведения бяха директори на дирекции, началници на отдели и служители в отдел „Образование, младежки дейности и спорт“ в Община Разград.

Специални подаръци от кмета Добрин Добрев получиха 409-те първокласници от 10-те основни и 1 средно училища в общината – книжка с народни приказки с послание от градоначалника.

