Николай Попов регистира в ЦИК коалицията „Сияние“

Това е кауза, не политика, каза Николай Попов

Коалицията „Сияние“, представлявана от Николай Попов внася в Централната избирателна комисия (ЦИК) подписката за регистрация за участие в изборите.

Преди дни Попов, баща на загиналата в катастрофа 12-годишна Сияна, обяви, че създаденото от него гражданско движение „Сияние“ ще участва в изборите като коалиция с вече регистрирани партии, която също ще се казва „Сияние“.

Партиите ще бъдат на заден план, те ни дават възможност да реализираме нашите цели и кауза, каза Попов. Това ще бъде една кауза, няма да е политика, заяви той. За решението си Попов коментира, че практически няма избор, защото политиците не желаят да го чуят и да разговарят с него по проблемите, за които се бори.

Източник : Интернет

Views: 62