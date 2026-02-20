Николай Господинов е новият треньор в БК „Вълци Разград“ с богата международна кариера

Баскетболен клуб БК „Вълци Разград“ привлече в своя треньорски щаб
опитния и многократно доказан специалист Николай Господинов.
Назначението е част от стратегията на клуба за укрепване на техническата
и тактическата подготовка на състезателите, както и за развитие на млади
таланти на всички нива.
Господинов е роден на 19 юли 1976 г. в Казанлък и има над 16 години
професионален треньорски опит в България и чужбина.
Преди да се посвети на треньорството, Господинов има значителна кариера
като баскетболист на позиции форвард/център, включително в отбори като
ЦСКА, Левски, Рилски спортист и Дунав 2007 (Русе).
През годините той е работил като треньор в множество клубове по света:
Главен треньор на „Дунав 2007“ (Русе), където води отбора до шампионска
титла и Купата на България с впечатляващ успех.
Старши треньор на „Левски“ София, както и асистент треньор при някои от
най-силните сезони на отбора, включително участие в НБЛ и Балканската
лига.
Работа с женски отбори, сред които TSV 1880 Wasserburg (Германия),
където печели Купата на Германия, както и други тимове в Германия,
Швейцария, Албания и България.
Ръководи също така втория отбор на швейцарския клуб Nyon Basket Féminin,
а последно е бил част от екипа на Миньор 2015.
Господинов е бил селекционер на националния отбор на България за девойки
до 18 години, водейки тима на европейското първенство и множество лагери
и международни срещи.
Неговата кариера е обогатена чрез участие в множество международни
треньорски обучения и семинари, включително Euroleague Basketball
Coaching Clinic и други баскетболни форуми, които допълнително
утвърждават професионализма му.
С присъединяването си към треньорския щаб на БК „Вълци Разград“ Николай
Господинов ще участва в цялостния тренировъчен процес на клуба. Той ще
работи както с мъжкия отбор, така и с подрастващите формации, като ще се
включи в планирането и провеждането на тренировките, индивидуалната
подготовка на състезателите и анализа на игровото представяне.
Назначението цели да засили треньорската структура на клуба и да
Пресцентър на клуба
Views: 57