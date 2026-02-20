Николай Господинов е новият треньор в БК „Вълци Разград“ с богата международна кариера

Баскетболен клуб БК „Вълци Разград“ привлече в своя треньорски щаб

опитния и многократно доказан специалист Николай Господинов.

Назначението е част от стратегията на клуба за укрепване на техническата

и тактическата подготовка на състезателите, както и за развитие на млади

таланти на всички нива.

Господинов е роден на 19 юли 1976 г. в Казанлък и има над 16 години

професионален треньорски опит в България и чужбина.

Преди да се посвети на треньорството, Господинов има значителна кариера

като баскетболист на позиции форвард/център, включително в отбори като

ЦСКА, Левски, Рилски спортист и Дунав 2007 (Русе).

През годините той е работил като треньор в множество клубове по света:

Главен треньор на „Дунав 2007“ (Русе), където води отбора до шампионска

титла и Купата на България с впечатляващ успех.

Старши треньор на „Левски“ София, както и асистент треньор при някои от

най-силните сезони на отбора, включително участие в НБЛ и Балканската

лига.

Работа с женски отбори, сред които TSV 1880 Wasserburg (Германия),

където печели Купата на Германия, както и други тимове в Германия,

Швейцария, Албания и България.

Ръководи също така втория отбор на швейцарския клуб Nyon Basket Féminin,

а последно е бил част от екипа на Миньор 2015.

Господинов е бил селекционер на националния отбор на България за девойки

до 18 години, водейки тима на европейското първенство и множество лагери

и международни срещи.

Неговата кариера е обогатена чрез участие в множество международни

треньорски обучения и семинари, включително Euroleague Basketball

Coaching Clinic и други баскетболни форуми, които допълнително

утвърждават професионализма му.

С присъединяването си към треньорския щаб на БК „Вълци Разград“ Николай

Господинов ще участва в цялостния тренировъчен процес на клуба. Той ще

работи както с мъжкия отбор, така и с подрастващите формации, като ще се

включи в планирането и провеждането на тренировките, индивидуалната

подготовка на състезателите и анализа на игровото представяне.

Назначението цели да засили треньорската структура на клуба и да

Пресцентър на клуба

