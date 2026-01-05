Така разбират благородната инициатива на радетелите за опазване на планетата ни чиста част от жителите на Разград – видя E Razgrad. Поставеният метален контейнер на паркинга срещу високите 16 – етажни блокове за събиране на чисти дрехи , обувки и текстилни продукти , с цел тяхното рециклиране и ползване , често осъмва така – казаха част от таксиметровите шофъори , чакащи клиенти до контейнера. През нощта клошари и бездомници редовно го тарашили в търсене на дрехи и обувки , като разпилявали част от съдържанието му навън. Което пък, от своя страна, обезсмисля усилията на инициаторите . „Не се научихме да сме европейци , дори вече и да се разплащаме в евро !“ – коментираха грозната гледка минувачи.

Шенол Ахмедов

