Не се научихме да сме европейци , дори вече и да се разплащаме в евро

Така разбират благородната инициатива на радетелите за опазване на планетата ни чиста  част от жителите на Разград – видя  E Razgrad. Поставеният метален контейнер на паркинга срещу високите 16 – етажни блокове  за събиране на чисти дрехи , обувки и текстилни продукти , с цел тяхното рециклиране и ползване , често осъмва така – казаха  част от таксиметровите шофъори , чакащи клиенти до контейнера. През нощта клошари и бездомници  редовно го тарашили в търсене на дрехи и обувки , като разпилявали част от съдържанието му навън. Което пък, от своя страна,  обезсмисля усилията на инициаторите . „Не се научихме да сме европейци , дори вече  и да се разплащаме в евро !“ – коментираха грозната гледка  минувачи.

