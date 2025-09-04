Непълнолетни безчинстват из кварталите, полицията влиза нощем в междублоковите пространства

По разпореждане на директора на ОД на МВР старши комисар Диян Симеонов започват засилени проверки за спазване на обществения ред от непълнолетни лица заради зачестили сигнали за извършвани от деца нарушения в Разград, съобщиха от полицията.

Последният случай е от онази вечер. Около 22.50 часа на тел.112 е получен сигнал от граждани, живеещи в района на улица „Паркова“. Според данните от сигнала група младежи трошат автомобили, вдигайки шум в късните часове на нощта. При пристигането на полицейските служители на място тийнейджърите се разбягали в различни посоки. Единият от тях, на 17 години, се ударил в съоръжение на „Газоснабдяване“ и наранил крака си. Извикан е екип на Спешна помощ, който да окаже медицинска грижа на младежа. Останалите пет момчета са установени – три от тях са на 15 години, едно на 16 години и едно на 17. Увреждане на паркирани автомобили не е констатирано. Младежите са предадени на родителите им с приемо-предавателни протоколи. Съставени са шест акта по Закона за закрила на детето на родителите заради липсата на контрол над децата им и допускането на непълнолетни лица под 18 години да пребивават навън след 22 часа без придружители.

Полицейските проверки продължават, като ще обхванат междублокови пространства, детски площадки, градинки и места, където малолетни и непълнолетни се събират. Целта е да се пресекат извършвани от тях нарушения на обществения ред – увреждания, нощна тишина, хулигански прояви. От полицията припомнят, че според Закона за закрила на детето, санкциите за недобросъвестни родители са в размер от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.

/e-Razgrad

Views: 0