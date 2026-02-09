Непълнолетен се заби в електрически стълб с автомобила на баща си

Сигналът за случилото се е подаден на тел.112 около 03.10 часа на 9
февруари. 17-годишен младеж взел колата на 44-годишния си родител и се блъснал
в стълб по улица „Дончо Сумпаров“ в Разград. Пристигналите на
местопроизшествието служители на реда тествали с дрегер неправоспособния
водач. Уредът отчел 0,97 промила алкохол в издишания въздух. Тийнейджърът
отказал да предостави кръв за химичен анализ. Съставени са му три акта по Закона
за движение по пътищата – за неправоспособност, за наличие на алкохол и за
причиненото пътно-транспортно произшествие. Допълнителна проверка в масивите
на МВР показала, че тийнейджърът вече е санкциониран два пъти за управление на
тротинетка без каска и светлоотразителна жилетка при намалена видимост. На
бащата е наложен ПАМ, акт за преотстъпване на превозно средство на
неправоспособен шофьор и акт по Закона за закрила на детето.
Заради извършваните от непълнолетни противообществени деяния
полицията проведе специализирана операция с акцент „Проверки в увеселителни и
питейни заведения“. Между 01.00 и 03.00 часа на 7 февруари са установени 4
непълнолетни лица без придружители. Съставени са два акта и 1 протокол за
предупреждение. По отношение на четвъртия непълнолетен е представена
декларация. Проверени са и 17 автомобила, като за констатирани нарушения са
съставени 2 глоби по фиш. Извършени са 7 проверки за алкохол и връчен един
електронен фиш.
Полицейските проверки продължават, като ще обхванат места, където
малолетни и непълнолетни се събират. Целта е да се пресекат извършвани от тях
нарушения на обществения ред – увреждания, нощна тишина, хулигански прояви.
Припомняме, че според Закона за закрила на детето, санкциите за недобросъвестни
родители са в размер от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.
ОДМВР Разград
