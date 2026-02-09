Непълнолетен се заби в електрически стълб с автомобила на баща си

Сигналът за случилото се е подаден на тел.112 около 03.10 часа на 9

февруари. 17-годишен младеж взел колата на 44-годишния си родител и се блъснал

в стълб по улица „Дончо Сумпаров“ в Разград. Пристигналите на

местопроизшествието служители на реда тествали с дрегер неправоспособния

водач. Уредът отчел 0,97 промила алкохол в издишания въздух. Тийнейджърът

отказал да предостави кръв за химичен анализ. Съставени са му три акта по Закона

за движение по пътищата – за неправоспособност, за наличие на алкохол и за

причиненото пътно-транспортно произшествие. Допълнителна проверка в масивите

на МВР показала, че тийнейджърът вече е санкциониран два пъти за управление на

тротинетка без каска и светлоотразителна жилетка при намалена видимост. На

бащата е наложен ПАМ, акт за преотстъпване на превозно средство на

неправоспособен шофьор и акт по Закона за закрила на детето.

Заради извършваните от непълнолетни противообществени деяния

полицията проведе специализирана операция с акцент „Проверки в увеселителни и

питейни заведения“. Между 01.00 и 03.00 часа на 7 февруари са установени 4

непълнолетни лица без придружители. Съставени са два акта и 1 протокол за

предупреждение. По отношение на четвъртия непълнолетен е представена

декларация. Проверени са и 17 автомобила, като за констатирани нарушения са

съставени 2 глоби по фиш. Извършени са 7 проверки за алкохол и връчен един

електронен фиш.

Полицейските проверки продължават, като ще обхванат места, където

малолетни и непълнолетни се събират. Целта е да се пресекат извършвани от тях

нарушения на обществения ред – увреждания, нощна тишина, хулигански прояви.

Припомняме, че според Закона за закрила на детето, санкциите за недобросъвестни

родители са в размер от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.

ОДМВР Разград

