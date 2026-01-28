Неправилно изпреварване е причина за катастрофа преди разклона за Лозница

Сигнал за пътно-транспортно произшествие е получен около 18.15 часа
на 27 януари. На път II-51, до отклонението за град Лозница в посока
път II-49 към Търговище, 54-годишен водач на лек автомобил „Хюндай
Кона“ предприема изпреварване на два ТИР-а, движещи се един зад
друг. Шофьорът на леката кола от плевенското село Победа започнал
маневрата, без да съобрази, че първият камион се е престроил за ляв
завой към Лозница. Последвал удар странично в ТИР-а. При
катастрофата няма пострадали хора, нанесени са материални щети по
превозните средства. Водачът на лекия автомобил е пробван с „Drug
test 5000“, който отчел резултат, положителен на амфетамин. Взета е
кръв за химичен анализ. По случая се води досъдебно производство по
чл.343 Б, ал.3 от НК.
