Неправилно изпреварване е причина за катастрофа преди разклона за Лозница

Сигнал за пътно-транспортно произшествие е получен около 18.15 часа

на 27 януари. На път II-51, до отклонението за град Лозница в посока

път II-49 към Търговище, 54-годишен водач на лек автомобил „Хюндай

Кона“ предприема изпреварване на два ТИР-а, движещи се един зад

друг. Шофьорът на леката кола от плевенското село Победа започнал

маневрата, без да съобрази, че първият камион се е престроил за ляв

завой към Лозница. Последвал удар странично в ТИР-а. При

катастрофата няма пострадали хора, нанесени са материални щети по

превозните средства. Водачът на лекия автомобил е пробван с „Drug

test 5000“, който отчел резултат, положителен на амфетамин. Взета е

кръв за химичен анализ. По случая се води досъдебно производство по

чл.343 Б, ал.3 от НК.

