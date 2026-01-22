Незаконно придобити дърва откриха в Кубрат, Бисерци и Острово

Незаконно добити дърва са установени при полицейски проверки на

територията на РУ-Кубрат. Около 9 часа на 21 януари при съвместна

акция със служители на ДГС „Сеслав“ в частен дом в кубратското село

Бисерци, обитаван от 55-годишен мъж, са открити дърва от вида

„акация“ без контролна горска марка и документи за произход. Около

13.30 часа на 21 януари в два съседни имота в град Кубрат е

установено, че 50-годишен мъж и 31-годишна жена съхраняват

дървесина „цер“, немаркирана с контролна горска марка и

придружаващи документи. Около 14.20 часа на 21 януари в хода на

акцията е проверен имот в заветското село Острово, където са открити

три кубика „липа“ и „цер“ без горска марка. 35-годишният обитател не

представя документи, доказващи произхода им. По четирите случая са

образувани проверки по чл.235, ал.2 от НК.

