Незаконно придобити дърва откриха в Кубрат, Бисерци и Острово

Незаконно добити дърва са установени при полицейски проверки на
територията на РУ-Кубрат. Около 9 часа на 21 януари при съвместна
акция със служители на ДГС „Сеслав“ в частен дом в кубратското село
Бисерци, обитаван от 55-годишен мъж, са открити дърва от вида
„акация“ без контролна горска марка и документи за произход. Около
13.30 часа на 21 януари в два съседни имота в град Кубрат е
установено, че 50-годишен мъж и 31-годишна жена съхраняват
дървесина „цер“, немаркирана с контролна горска марка и
придружаващи документи. Около 14.20 часа на 21 януари в хода на
акцията е проверен имот в заветското село Острово, където са открити
три кубика „липа“ и „цер“ без горска марка. 35-годишният обитател не
представя документи, доказващи произхода им. По четирите случая са
образувани проверки по чл.235, ал.2 от НК.
Views: 19