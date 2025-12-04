Небивал интерес към конкурса „Коледни фантазии“ – над 6000 творби, награждаването е следващия петък

Първото национално издание на конкурса по приложно творчество „Коледни фантазии“, който се организира от Центъра за ученическо техническо и научно творчество в Разград, се радва на небивал интерес, съобщиха от местната администрация.

В предварително обявения от организаторите срок са получени над 6000 творби на деца от всички 28 административни области в страната. До миналата година конкурсът имаше предимно регионален характер, но се включваха и малки творци от много региони. След като в 16-то му издание през 2024 г. участваха 484 деца от 13 административни области събитието бе включено от учебната 2025/26 г. в националния календар на Министерството на образованието и науката за изяви по интереси на децата и учениците.

Творческата надпревара е в четири категории: коледни картички, коледни рисунки, сурвачки и коледни играчки. Четири са и възрастовите групи: предучилищна възраст, 1-4 клас, 5-8 клас, 9-12 клас.

Тричленното жури в състав: художниците Таня Стоянова и Петко Антонов и художничката и преподавател в ЦУТНТ Росица Друмева, днес започна своето заседание за определяне на призьорите, но заради огромното количество участващи творби, вероятно заседанието ще продължи и утре.

Победителите ще бъдат уведомени за класирането си и ще получат наградите си на специална церемония на сцената до Градската коледна елха на 12 декември от 15.00 ч. При лошо време церемонията ще е във фоайето на Общинския културен център. Събитието е част от празничната коледна програма на Община Разград.

Организаторите предвиждат творбите да бъдат включени в различни инициативи. Част от картичките например ще се предоставят на Домашния социален патронаж, като в навечерието на Коледа всеки от потребителите, освен храна, ще получи и картичка. Други ще бъдат включени в различни благотворителни инициативи.

