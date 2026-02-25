На 8232 чужденци е отнето правото на пребиваване в Германия през 2025 г

Германия е отнела правото на пребиваване в страната на 8232 чужденци през 2025 г. – по-малко от предходната година, когато те са били 9277, предаде ДПА, като се позова на отговор на правителството на парламентарно запитване.

Повечето заповеди за експулсиране са издадени на граждани на Грузия (671 души), Албания (661 души) и Турция (618 души). Същите три държави са начело в списъка и през 2024 г., когато албанските граждани са с най-голям дял – 923-ма души.

Заповедта за експулсиране е превантивна мярка за сигурност и принуждава съответното лице да напусне страната. Депортацията може да се осъществи само след след издаването на официална заповед за принудително извеждане от страната.

