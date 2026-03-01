На 3 март Регионалният исторически музей Разград ще е отворен за посетители

Регионален исторически музей – Разград ще приема посетители и навръх Националния празник Трети март /вторник/.

Във времето от 09:00 до 17:00 ч. ще бъдат отворени за посещение музейните обекти Интерактивен музей и Постоянна археологическа експозиция „Следи от древнността” на територията на Археологически резерват „Абритус” . Посещенията ще са с платен вход.

На разположение на всички посетители ще бъдат музейни специалисти. Музеят дава възможност в празничния ден граждани, ученици, гости на града да научат повече за историята на Разград.

В празничния ден граждани, ученици, гости на града да ще могат научат повече за историята на града във древността.

РИМ Разград

Views: 10