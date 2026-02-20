На 19 февруари започна свещеният месец за мюсюлманите

Рамазан – най -свещения месец за мюсюлманите, започна тази година на 19 февруари и ще продължи до 19 март. През този месец мюсюлманите постят , четат молитви и благославят Всевишния Аллах.

Както писахме по-рано, тези, които имат възможност, подпомагат нуждаещите се чрез дарения „Садака“ и „Фитре“ – както за здраве, така и за опазване на имуществото си. Даренията се предоставят на хора, които не могат да покриват ежедневните си разходи, както и на болни, сираци и вдовици.

Всеки мюсюлманин, който разполага с добри финансови възможности, е задължен да дари – както за себе си, така и за членовете на своето семейство.

Крайният срок на това дарение е преди началото на Шекер байрам, за да могат нуждаещите се да посрещнат достойно празника.

Младежи уважиха началото на свещения месец, като посетиха джамията „Ахмед Бей“ В Разград, където четоха молитви по повод началото на ислямския празник.

