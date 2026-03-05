На 18 май РИМ – Разград отново ще е домакин на докторантски, постдокторантски и краеведски четения

Сборникът „Докторантски, постдокторантски и краеведски четения „Абритус“ официално е включен в референтния списък на научните издания в България и е регистриран в Национален център за информация и документация (НАЦИД). С включването му в референтния списък изданието затвърждава своята роля на утвърдена научна трибуна за публикуване на изследвания в областта на историята, културното наследство, музеологията и сродните научни направления.

В сборника се публикуват доклади, статии, студии и научни трудове на участници в провежданите ежегодно докторантски, постдокторантски и краеведски четения в Регионален исторически музей – Разград.

На 18 май 2026 г. РИМ – Разград отново ще бъде домакин на форума. По време на работата му участниците ще представят своите най-нови научни изследвания, ще обсъдят актуални проблеми и тенденции в хуманитаристиката и ще обменят опит и идеи в духа на академично сътрудничество и професионален диалог. Предвижда се докладите от конференцията да бъдат публикувани в следващия том на сборника „Абритус“, като по този начин ще се продължи традицията за популяризиране на научните постижения на млади и утвърдени изследователи от страната.

Особено значимо е, че четенията създават възможност за среща и активен диалог между млади учени, докторанти, постдокторанти и утвърдени специалисти. Форумът насърчава интереса на младите хора към опознаването, проучването и съхраняването на културно-историческото наследство на региона, като ги приобщава към реални изследователски практики и теренна работа. По този начин събитието не само подпомага академичното им развитие, но и допринася за изграждането на отговорно отношение към паметта и идентичността на местната общност, превръщайки се в мост между науката, музея и обществото.

