На 15.02.26 лидерът БК „Сливен баскет“ приема БК „Вълци Разград“ в дерби от ББЛ А група Изток

Предстои един от най-интересните двубои от редовния сезон на ББЛ А група
Изток при мъжете, в който лидерът в класирането БК „Сливен баскет“ ще
приеме третия в таблицата БК „Вълци Разград“. Срещата ще се изиграе в
зала „Васил Левски“ в град Сливен на 15.02.2026г. от 19:00ч. и се очаква
да привлече сериозен зрителски интерес.
Домакините от БК „Сливен баскет“ заемат първата позиция във временното
класиране и влизат в мача като фаворити, разчитайки на стабилна игра
през сезона и подкрепата на своята публика. От своя страна БК „Вълци
Разград“ се намират на трето място, но показват постоянство и амбиции за
челните позиции, което превръща срещата в ключова за подреждането в
горната част на таблицата.
Двубоят има важно значение и за двата тима, тъй като победа може да
окаже сериозно влияние върху битката за лидерството в Източната група.
Очаква се оспорван сблъсък, в който тактическата дисциплина и
индивидуалните изяви ще бъдат решаващи.
Пресцентър на клуба
Views: 12