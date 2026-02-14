На 15.02.26 лидерът БК „Сливен баскет“ приема БК „Вълци Разград“ в дерби от ББЛ А група Изток

Предстои един от най-интересните двубои от редовния сезон на ББЛ А група

Изток при мъжете, в който лидерът в класирането БК „Сливен баскет“ ще

приеме третия в таблицата БК „Вълци Разград“. Срещата ще се изиграе в

зала „Васил Левски“ в град Сливен на 15.02.2026г. от 19:00ч. и се очаква

да привлече сериозен зрителски интерес.

Домакините от БК „Сливен баскет“ заемат първата позиция във временното

класиране и влизат в мача като фаворити, разчитайки на стабилна игра

през сезона и подкрепата на своята публика. От своя страна БК „Вълци

Разград“ се намират на трето място, но показват постоянство и амбиции за

челните позиции, което превръща срещата в ключова за подреждането в

горната част на таблицата.

Двубоят има важно значение и за двата тима, тъй като победа може да

окаже сериозно влияние върху битката за лидерството в Източната група.

Очаква се оспорван сблъсък, в който тактическата дисциплина и

индивидуалните изяви ще бъдат решаващи.

Пресцентър на клуба

Views: 12