На 12 януари православната църква чества паметта на Света мъченица Татяна – една от най-почитаните светици в християнската традиция.

Света Татяна е родена в Рим през III век в богато семейство, но още от ранна възраст избира пътя на вярата и служението. Тя се отказва от светските радости, посвещава се на молитва и милосърдие и става дякониса. Заради твърдата си вяра е подложена на мъчения и накрая е обезглавена заради отказа си да се откаже от Христос.

На този ден имен ден празнуват всички, които носят имена, свързани с нейната памет – Таня, Татяна, Татияна и Траяна, както и производни варианти на името.

Името Татяна е древногръцко по произход и обикновено се свързва с идеи за „организация“ и „устрояване“, което го прави както красиво, така и със силно значение.

