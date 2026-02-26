На Трети март – поклонение пред паметта на загиналите за свободата на България, концерт и отворена музейна експозиция

С ритуал по издигане на националния флаг на Република България ще започне в Разград отбелязването на Националния празник Трети март и честването на 148 години от Освобождението на България. Общоградското събитие ще се проведе на площад „Възраждане“ с начален час 11,00 ч. на 3 март, вторник. Акапелно изпълнение на Химна на Република България от възпитаници на Музикална школа „Илия Бърнев“ към НЧ“Развитие 1869“ и тържествено слово на Кмета на Община Разград Добрин Добрев включва още програмата за Трети март. В нея ще участва и Градският духов оркестър.

Венци и цветя ще бъдат поднесени пред Мавзолея-костница и пред Войнишкия паметник на площад „Възраждане“.

На Националния празник ще е посветен и концертът на Маргарита Хранова и Разградска филхармония „Проф. Димитър Ненов“ под надслов „Страст и нежност“. Той започва в 19,00 ч. на 3 март в Общинския културен център. Част от билетите са откупени от Община Разград и ще бъдат предоставени на културни институции, музикални школи и пенсионерски клубове.

През целия ден – от 9,00 до 17,00 ч. – Регионален исторически музей-Разград ще приема посетители в Интерактивния музей и Археологическата експозиция „Следи от древността“ на територията на Археологически резерват „Абритус“.

Пресцентър на общината

Views: 22