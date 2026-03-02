На Националния празник трибагреникът ще бъде издигнат от шампионите по колоездене

Представители на Спортен клуб по колоездене “Спринт“ –Разград ще имат честта да издигнат националния флаг на Република България навръх Трети март. С този ритуал в 11,00 ч. утре, вторник, 3 март, на площад „Възраждане“ започва честването на Националния празник в Разград.

Шампионите по колоездене са сред спортистите, които разнасят славата на Разград по света. Последното им отлично представяне бе на Европейското първенство по колоездене преди месец, на което трима от разградските колоездачи записаха историческо представяне на българското пистово колоездене, като подобриха три национални рекорда в различни дисциплини.

В програмата за националния празник ще участват танцьори от ДТШ“Хорце“ към ЦПЛР Център за работа с деца и певци на Музикална школа „Илия Бърнев“ към НЧ“Развитие 1869“, както и Градски духов оркестър. Тържествено слово ще произнесе Кметът на Община Разград Добрин Добрев.

Венци и цветя ще бъдат поднесени пред Мавзолея-костница и пред Войнишкия паметник на площад „Възраждане“.

На Националния празник ще е посветен и концертът на Маргарита Хранова и Разградска филхармония „Проф. Димитър Ненов“ под надслов „Страст и нежност“. Той започва в 19,00 ч. на 3 март в Общинския културен център. Част от билетите са откупени от Община Разград и ще бъдат предоставени на културни институции, музикални школи и пенсионерски клубове.

По повод Националния празник през целия ден – от 9,00 до 17,00 ч. – Регионален исторически музей-Разград ще приема посетители в Интерактивния музей и Археологическата експозиция „Следи от древността“ на територията на Археологически резерват „Абритус“.

