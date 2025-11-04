На бързи обороти: Музеят предлага на децата на Разград разходка из четири древни цивилизации

Днес в Етнографския музей бе дадено началото на второто издание на Музейно-образователната програма „От Египет… до Скандинавия“.

С кратка беседа и антични настолни игри, с които са се забавлявали децата в миналото, педагогът в Регионалния исторически музей Христо Христов и аниматорът Ибрахим Шаер представят на ученици от Разград четири от най-интересните цивилизации и култури в света: Египетската, Гръцката, Римската и Скандинавската. Първи с прелюбопитни истории и факти за личности и събития днес се запознаха петокласници от ОУ „Н.Й.Вапцаров“. Като с машина времето те преминаваха от век на век, от едно, на второ, трето и четвърто място на нашата планета. А в телефоните им има снимки за спомен с египтяни, елини, римляни и викинги.

Информация за много неща и факти, за които не пише в учебниците, както и още ред изненади очакват децата, които ще се включат в програмата до 21 ноември. За участие е нужна предварителна заявка на телефон: 0893 77 51 24 – Христо Христов, музеен педагог.

