Националният борд по водите ще се отчита всеки месец пред Народното събрание

Националният борд по водите трябва да поеме тежката отговорност за интегриран подход при управлението на водните ресурси – при планирането на целенасочени инвестиции във ВиК мрежата, в разработването на нови водоизточници и управлението на речните корита. Неслучайно част от борда е и Българска банка за развитие, чиято капитализация има за цел именно такива целенасочени инвестиции. Пари има и трябва да се управляват честно, почтено, под надзора на обществото. Това заяви министър-председателят Росен Желязков, който днес свика Националния борд по водите в изпълнение на решението на Народното събрание. Премиерът Желязков специално акцентира върху значението от следването на интегриран подход по темата и координация между изпълнителната, местната власт и неправителствения сектор.

Проблемите с водоснабдяването през последните години не само не се решават, но се и задълбочават, изтъкна министър-председателят и посочи липсата на достатъчно целенасочени и координирани действия между институциите. Желязков отбеляза редица фактори, които допълнително утежняват ситуацията като климатичните промени, намаляването на валежите, засушаването, пожарите. Наред с това премиерът Желязков изтъкна лошото планиране и управление на водните ресурси, лошата инфраструктура и липсата на целенасочени инвестиции по отношение на ВиК структурата в общините, лошата експлоатация. Министър-председателят беше категоричен, че не трябва да се допуска конфликтност между населението на различни общини при използването на един и същ воден ресурс. Това нещо не трябва да се допуска и е част от следващия фактор, а именно човешкият фактор, заяви Желязков.

На свое заседание Министерският съвет ще определи председателя и поименния състав на Националния борд по водите. Бордът ще се отчита всеки месец пред Народното събрание, както е предвидено в решението на парламента.

/e-Razgrad/

