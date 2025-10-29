Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС

Наталия Киселова подаде оставка като председател на Народното събрание.

„В изминалите дни беше казано, че в политиката никой на никого не е длъжен. Дължим го на гражданите, които гласуваха за нас, на тези, които не гласуваха. Днес подадох заявление, с което се оттеглям от длъжността председател на Народното събрание и показвам как трябва да се отстъпва с чувство на дълг и отговорност. За мен беше чест“, обяви тя.

След това Рая Назарян от ГЕРБ-СДС пое ръководството на заседанието.

Припомняме, че във вторник стана ясно, че Коалиционните партньори от ГЕРБ–СДС, „БСП – Обединена левица“ и „Има такъв народ“ постигнаха съгласие за ротационно председателство на Народното събрание. Съгласно договореното, ротацията ще се извършва на всеки 10 месеца.

След изтичането на мандата на Наталия Киселова, председателското място ще бъде поето от Рая Назарян, съобщиха във вторник вечерта от ГЕРБ–СДС.

