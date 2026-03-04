Намаляване на потреблението на електроенергия през последните дни на февруари 2026 г. отчита ЕНЕРГО–ПРО

Данните на ЕНЕРГО-ПРО за третата отчетна група клиенти показват ясно изразена тенденция към намаляване на потреблението на електроенергия през последните дни на февруари 2026 г. спрямо предходния месец. Това е първият отчетен спад след периода на повишена зимна консумация в началото на годината и ще се отрази на размера на издаваните фактури.

Третата отчетна група включва над 260 хиляди клиента на компанията и справката за тяхното потребление показва средно потребена електроенергия в размер на 499 кВтч на обект. Очакваната средна стойност на фактурите за тази група клиенти е 67 евро при 70 евро за предходния месец януари. В процентно изражение това е намаление с 3,51% на потребеното количество енергия и спад с 3,70% на средната стойност на фактурите.

Намалението отразява постепенното понижаване на потреблението след пиковите зимни периоди и води до съответно по-ниски сметки за електроенергия за тази група клиенти.

