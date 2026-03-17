Наложително е да се почистят участъци от речното корито на река Топчийска в Каменово, установи проверка по сигнал

Във връзка с постъпил сигнал в Областна администрация – Разград от кмета на община Кубрат и кмета на село Каменово Стефко Михнев относно необходимостта от почистване на речното корито на река Топчийска в границите на населеното място, беше извършена съвместна проверка на място. На 17.03.2026 г. заместник областният управител инж. Шефкет Шефкет и главният експерт Николай Атанасов посетиха село Каменово, където заедно с кмета на селото извършиха оглед на целия участък на река Топчийска в рамките на населеното място.

Съгласно действащото законодателство, отговорността за осигуряване проводимостта на речните корита в урбанизираните територии е на кметовете на съответните населени места.

При обхода беше установено, че коритото на реката е почистено от Община Кубрат в района на първия мост – на входа от с. Топчии, като е осигурена необходимата проводимост дори при високи водни нива. Подобно е състоянието и при втория и третия мост в посока град Кубрат.

Като проблемни бяха идентифицирани участъците при четвъртия мост (с желязна конструкция) на ул. „Стара река“ и при последния мост на разклона за с. Равно. В тези зони е необходимо в участък от около 50 метра преди и след съоръженията да се извърши почистване чрез премахване на дървесна и храстовидна растителност. Целта е да се осигури нормална проводимост на речното корито и да се предотврати затлачване на мостовете при обилни валежи и образуване на наноси, които могат да възпрепятстват свободното течение на водата.

По време на проверката беше установено и наличие на едногодишна растителност, която не оказва съществено влияние върху речния отток.

Миналата седмица по време на Областния съвет за намаляване риска от бедствия Областният управител призовава общините – в конкретния случай Община Кубрат, да предприеме необходимите действия с наличните сили и средства, за да се предотврати рискът от възникване на бедствени ситуации. Особено внимание следва да се обърне на защитата на възрастни и самотно живеещи граждани, намиращи се в близост до установените проблемни участъци.

