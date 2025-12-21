Лудогорието

Най-плашещият селяните глиган в заветското село Брестовене падна след успешен лов

e-razgrad 21.12.2025 No Comments

Огромен глиган , надхвърлящ 200 кг и плашил месеци наред жителите на заветското село Брестовене , дръзнали да се разхождат в гъстата гора над селото , най -накрая падна от точния изстрел на ловците от ловната дружинка в селото. В традиционния ловен излет  в края на седмицата  авджиите, водени от председателя на дружинката г-н Емин Хасан Емин , навлезли в горските дебри в търсене на огромния звяр . След добра координация и перфектно разположени постове , подпомагани от елитните ловни кучета на ловната дружинка , не след дълго глиганът е бил фиксиран.  Последвала канонада от изстрели , които го повалили. След обичайните снимки и селфита за спомен на поколенията , дружинката се отдала на също така традиционното ядене, пиене и разбор на лова.

Шенол Ахмедов

 

